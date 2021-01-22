Севастополь ожидает «сезон дождей»

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На этой неделе в Севастополь ненадолго пришла настоящая зима, однако мороз и снегопад теперь сменят дожди. Температура воздуха за несколько дней поднялась до +10 градусов, а чистое голубое небо затянули тяжёлые тучи.

На приближающихся выходных ожидается тёплая, но сырая погода, а всю следующую неделю в прогнозе – дожди, сообщает новостной портал ForPost.

В субботу будет тепло, но пасмурно и ветрено. Столбик термометра остановится на отметке +11 С.

В воскресенье, 24 января, в нашем городе начнётся «сезон дождей». Весь день будет очень тепло – к полудню ожидается температура +14 градусов. Но к вечеру небо совсем затянется тучами и начнётся дождь. Южный ветер усилится, возможен шторм на море.