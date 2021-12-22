Севастополь от снега чистили с ночи – Департамент транспорта

Стихия, обрушившаяся на город 22 декабря и продолжающийся снегопад всё ещё испытывают на прочность коммунальные службы и чиновников. По словам директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства города Павла Иено, работа ведётся в круглосуточном режиме. Директор Дептранса сообщил, что за прошедшие сутки непосредственно город от снежных завалов чистило 20 единиц техники. Дополнительно привлечены подрядные организации, за которыми закреплены конкретные участки.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства города:

«Компания «ВАД» отвечает за работу на Президентской дороге, Ялтинском кольце. Другие подрядчики работают по Ялтинской трассе, Фиолентовскому и Монастырском шоссе и по улице Хрусталёва. Значит, работы ведутся без остановки. В ночное время с коллегами из ГИБДД, которые сопровождали работу комбинированных дорожных машин. Обработаны были основные артерии города и трассы, по которым сегодня утром вышел на работу общественный транспорт».

За прошедшую ночь на дороги высыпали более 274 тонн противогололёдных материалов. Утром общественный транспорт начал работать в штатном режиме. На линию «Севэлектроавтотранс» выпустил 100 автобусов и 150 троллейбусов. С 5 часов утра, 6 бригад обрабатывают остановочные пункты. Рабочие бригады, по словам Иено, продолжают расчистку магистралей.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства города:

«У нас есть утверждённых 5 маршрутов. Это основные направления, основные улицы города Севастополя. Значит, машины работают без остановки. В 7 утра была произведена пересменка. Поменялись водители, поменялись бригады. Данные машины не останавливаются, работают в сопровождении ГИБДД. Обрабатывают улицы, возвращаются на базу Севавтодора, загружают противогололёдный материал и выходят обратно на дорогу»

По словам Павла Иено рабочие не обошли стороной и отдалённые участки города – бригады были задействованы в Верхнесадовом, Орлиновском муниципалитетах и на Северной стороне. Уточним, что телезрители из Верхнесадового сообщили в редакцию НТС, что тротуары в селе так и остались заваленными снегом, правда, теперь его стало гораздо больше.