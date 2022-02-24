Севастополь отмечает 277 лет со дня рождения адмирала Фёдора Ушакова

24 февраля отмечается 277 лет со дня рождения знаменитого русского флотоводца, не знавшего ни одного поражения – Фёдора Фёдоровича Ушакова. В четверг в Севастополе у бюста адмирала собрались представители городских властей, военного-исторического общества, морского собрания, юнармейцы, ветераны.

ВЛАДИМИР ПИСКАЙКИН, начальник Дома офицеров Черноморского флота: «277 лет Фёдору Фёдоровичу Ушакову. Он строил этот город и свои заслуги перед Севастополем считает более важными, чем свои военные победы на море. А он, как мы знаем, не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одного корабля, и ни один матрос Ушакова не попал в плен».

Великий флотоводец, искусный политик и дипломат. А вместе с тем и человек с большой буквы. В 2001 году Русской Православной церковью Фёдор Фёдорович был причислен к лику святых.

ВЛАДИМИР ПИСКАЙКИН, начальник Дома офицеров Черноморского флота: «Искусство этого человека, этого флотоводца достойно уважения. И сегодня именно Ушаков является небесным нашим покровителем, в том числе и в событиях, которые объявил сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поможет нам Фёдор Ушаков и в этом справедливом деле».