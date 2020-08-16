Севастополь отметил День воздушного флота

Они защищают наше небо, сушу и море. Севастополь торжественно отметил День воздушного флота. Праздничная встреча прошла на базе военного аэродрома в посёлке Кача. Именно это место считается одним из мест зарождения воздушного флота – здесь в высшем военном авиационном училище лётчиков проходили обучение отечественные асы, проявившие себя на полях сражений в Великую Отечественную войну.

На торжественную церемонию пришли сотни севастопольцев и гостей города. Это не только родственники военнослужащих, но и те, кому по-настоящему интересна история воздушных сил России и авиации. Традиционно День воздушного флота отмечается 16-го августа – всё началось в 1908 году, когда был основан первый Всероссийский аэроклуб. А уже спустя два года состоялись первые полёты отечественных самолетов конструкции Александра Кудашева, Игоря Сикорского и Якова Гаккеля. Традиции, заложенные в начале прошлого века, соблюдаются до сих пор. Превосходство в воздухе обеспечивает надёжную охрану границ нашей страны.

«Авиация в короткое время стала грозной ударной силой, без которой невозможно представить ни мирную жизнь, ни локальные конфликты. Во всех локальных конфликтах принимает участие наша авиация».

Заслуги отличившихся в службе Отечеству не остаются незамеченными – письма благодарности и другие награды офицерам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Известно, что в авиации нет случайных людей – есть только счастливые, сумевшие превратить мечту в профессию. Пусть небо, которое вы охраняете, всегда остаётся мирным».

После завершения официальной части праздника, у собравшихся появилась возможность лично ознакомиться с боевыми машинами, которые несут службу и охраняют севастопольское небо.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Один из главных экспонатов этой «выставки» – известный всему миру самолёт-амфибия Бе-12. На момент своего создания – самый крупный в классе противолодочной авиации. Боевая машина на службе нашего государства с 60-х годов прошлого века и по наши дни. Функционал и качество сборки и сегодня позволяют справляться со всеми поставленными боевыми задачами».

Гостям праздника подобная «экспозиция» пришла по душе.

«Мы в первый раз. Очень интересно посмотреть. Очень красиво и интересно: и техника, и форма».

«- Вы из Санкт-Петербурга приехали?

— Да.

— Поделитесь эмоциями!

— Нам всё очень нравится, красиво, солнечная погода, прекрасное построение. Мы рады, что мы сегодня здесь!»

«Очень приятно видеть наших молодых военнослужащих. По форме все – молодцы! Бравые защитники!»

Кирилл Попов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»