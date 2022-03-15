Севастополь отправит в Правительство РФ свои предложения по поддержке бизнеса

Севастопольские власти оправят в Правительство Российской Федерации свои предложения по содействию предпринимательскому сообществу. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев на втором заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в регионе.

Местным Правительством подготовлен целый пакет предложений, включающий в себя меры налогового стимулирования, а также кадровой и финансовой помощи бизнесу. В частности, Севастополь предлагает установить право для субъектов страны на снижение региональной составляющей ставки налога на прибыль организаций, снижение ставок по патентной системе налогообложения, наложение моратория на штрафы и пени по налогам текущего года, срок уплаты которых наступает после 1 марта 2022-го. Участвовавший в заседании штаба управляющий Севастопольским отделением Центрального банка России Михаил Бежан прокомментировал идею с предоставлением «кредитных каникул».

МИХАИЛ БЕЖАН, управляющий Севастопольским отделением Центрального банка Российской Федерации: «Это значит, если человек столкнулся с ситуацией уменьшения своего дохода на 30% и более, по сравнению с доходом предыдущего года, то он имеет право обратиться в банк за предоставлением кредитных каникул. А если это предприятие, то есть это наши предприниматели, то они должны попасть в перечень отраслей, утверждённых Правительством. Там достаточно широкий перечень – более 70 ОКВЭДов. По основной деятельности».

Кроме того, управляющий севастопольским отделением Центрального банка России рассказал о правах жителей Донецкой и Луганской народных республик на получение различного рода финансовых услуг на территории нашего города.

МИХАИЛ БЕЖАН, управляющий Севастопольским отделением Центрального банка Российской Федерации: «Центральным банком даны рекомендации кредитным организациям, что жители ЛНР и ДНР, имеющие паспорта этих республик, могут стать клиентами наших банков. И не только банков, но и страховых компаний и микрофинансовых организаций. Для этого достаточно предъявить паспорт жителя именно этой республики».

Пакет предложений, разработанный севастопольскими властями, будет направлен на рассмотрение Правительством России в самое ближайшее время.

Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса вошли в план первоочередных действий руководства страны.