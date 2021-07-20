Севастополь получит федеральную субсидию на развитие добровольчества

Севастополь получит субсидию из федерального бюджета на развитие региональной системы добровольчества и волонтёрства, а также поддержку проектов и событий соответствующей направленности, организованные некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями.

Грант стал результатом победы нашего города во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Севастополь оказался одним из 30 регионов-призёров и получит из федерального бюджета порядка 7,5 миллионов рублей. Представляли город проекты таких организаций, как «Городские реновации» и региональные отделения «Российских студенческих отрядов» и «Российского союза молодёжи». Это уже не первая победа наших ребят. В 2018 году в результате победы Севастополь получил грант в размере более 4 миллионов рублей.