Севастополь получит около 18 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца февраля

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До конца февраля в наш город доставят около 18 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом в эфире севастопольского телеканала рассказал губернатор Михаил Развожаев.«Со следующей недели в регионах начинается прививочная кампания. Получили официальное уведомление, что до конца февраля нам поступит около 18 тысяч вакцин. Дальше поставки будут увеличиваться», — отметил он.По словам Развожаева, в поликлиниках города уже подготовлены прививочные пункты, закуплено необходимое холодильное оборудование, поскольку вакцина должна храниться в специальных условиях. «Мы можем одновременно принять до 50 тыс. доз вакцины. Это большие объемы, которые позволят провести вакцинацию в короткие сроки», — подчеркнул губернатор.В первую очередь прививку смогут сделать врачи и учителя, которые пока еще не получили защиту от COVID-19. Затем – группа риска, люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями. Губернатор пообещал, что с марта город будет получать больше доз препарата, и выразил надежду, что к туристическому сезону вакцинацию получится завершить. Сейчас завершается создание сервиса на портале Госуслуги, который позволит всем желающим записаться на прививку.