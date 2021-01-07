Севастополь празднует Рождество Христово

7 января весь православный мир отмечает один из самых главных религиозных праздников – Рождество Христово. Севастополь присоединился к торжествам, пускай и с некоторыми ограничениями, необходимыми в условиях пандемии. Давно ставшее традиционным богослужение прошло в стенах Свято-Владимирского собора Херсонеса, куда утром в четверг пришли сотни верующих.

В стенах собора, в колыбели православия на Руси, рождественским утром царит благодать и покой. В священный праздник Рождества жители и гости нашего города на время забывают о тяготах и испытаниях, которые им пришлось пережить в минувшем году. Люди, преисполненные надежд на лучшее будущее и молящиеся за здоровье своих близких, умиротворенно и с теплом в сердце разделяют счастье наступившего торжества.

Многие пришли сюда семьями, чтобы поставить свечку за здравие дорогих им людей – они просят Бога уберечь их близких, в том числе, и от главной беды ушедшего года – коронавируса. Под сводами Свято-Владимирского собора звучит рождественский тропарь – песнопения, олицетворяющие праздник. В центре же на постаменте горит одинокий огонёк, напоминающий Вифлеемскую звезду, которая согласно учению, зажглась на небе в момент появления на свет младенца.

Со службы прихожане выходят преисполненные уверенности, что грядущие дни принесут в жизнь всего мира благополучие и счастье. Некоторые из них проделали долгий путь, чтобы встретить этот светлый праздник здесь, в Севастополе.

«Очень рады, когда попадаем сюда. Какая-то честь, наверное, что Господь нам позволил приехать сюда

— А откуда приехали?

— Москва» «Надеюсь, что мы победим пандемию. А для меня очень большая честь находится здесь в храме Севастополя» «Прошлый год был очень сложным для нашей семьи, особенно его окончание. Следующий год встречаем с хорошими мечтами, надеждами. Что Господь направит, что все будет хорошо. А главное – все будут здоровы!»

После Рождества наступают «святки», которые сопровождаются весельем, множеством обычаев и обрядов. Длятся они до 19-го января – Крещения. Во всех храмах и соборах будут проходить Божественные литургии.

Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»