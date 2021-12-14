Севастополь расширил своё присутствие в «черном списке» Центробанка

Ещё одну компанию с признаками нелегального кредитора выявил Центробанк в Севастополе. В список регулятора внесен Ломбард Автоломбард, Деньги под залог.

У подозрительной компании – севастопольская прописка, был сайт (сейчас он уже не работает).

Напомним, с декабря 2021 года действует закон о внесудебной блокировке сайтов организаций с признаками нелегальной деятельности. Нововведение инициировал ЦБ РФ. В первый же день работы закона стало известно, что в бан ЦБ попали два сайта севастопольской компании из «черного списка» – за фишинг. Скорее всего, сайт очередного севастопольского нелегала постигла та же учесть.

На текущий момент севастопольская часть списка регулятора заполнена на 9 позиций – там есть две финансовые пирамиды и 7 черных кредиторов. Соседний регион, Республика Крым, представлен в списке ЦБ двенадцатью организациями.

Вообще же с запуска списка в июне этого года число выявленных нелегалов, работающих на российском финансовом рынке, выросло с тысячи почти до 3400 участников.

Ранее руководитель севастопольского отделения Центробанка Михаил Бежан в эфире НТС напомнил признаки нелегалов. В первую очередь, это отсутствие компании в реестре участников финансового рынка, поднадзорных ЦБ РФ. Кроме того, агрессивная реклама, подарки и бонусы за приглашение друзей и знакомых, гарантия сверхприбылей. Регулятор рекомендует тем, кто столкнулся с подобными проектами, или подозревает, что его хотят обмануть, обращаться в Банк России и в правоохранительные органы.