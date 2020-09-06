Севастополь сдержал натиск французов на Федюхиных высотах

Французам дали бой и крепость удержали. Под залпы артиллерийских орудий и ружей XIXвека завершился один из главных эпизодов Крымского военно-исторического фестиваля. Реконструкторы представили собравшимся зрителям грандиозное шоу, которое по своей кинематографичности легко могло составить конкуренцию крупным отечественным кинокартинам.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Мы находимся на позициях русской императорской армии. Пока здесь тишина и покой и бойцы занимаются своими привычными бытовыми делами. Однако в любой момент здесь может вспыхнуть бойня, и тогда наши солдаты будут готовы принять удар неприятеля».

За полчаса до начала обороны, в отечественный ложементах канониры проверяют готовность к стрельбе артиллерийских орудий. Ядра и бомбы ждут своего часа.

«Снятая с корабля «Париж», который был затоплен»

«Будем слушать команды.

-Как готовились, сколько сил было вложено?

-Все!»

Тем временем, пехотные полки проводят финальную проверку вооружения.

«Ружьё пехотное, модель переделочная. Ружья образца 1826 года. Модель 1844 года, гладкоствольная».«У союзников тоже были гладкоствольные ружья. При полевых сражениях это имело значение, а при обороне уже стреляли на небольшие дистанции, там что гладкоствольное, что нарезное были одинаковы».

Французы на своих укреплениях тоже времени зря не теряют. Сегодня им предстоит непростая задача – штурм хорошо укрепленных русских ложементов. В нападении ружьё должно работать исправно, а потому перед штурмом пехота проводит так называемые «отстрелы», контрольные выстрелы в небо.

«Ружьё заряжается очень просто. Берётся порох, скусывается, засыпается сюда, пыжуется. На войне, сюда бы и пулю закатить. Но в нашем случае война отменяется – поэтому так. Достаём капсуль, вставляем вот сюда

-А зачем капсуль нужен?

-Воспламенить порох! Запал! Слышите? Русские там что-то делают. Ну и примерно вот так вот».

Огневую поддержку французам будут обеспечивать крупнокалиберные мортиры – аналоги миномётов той эпохи. Относительно слабую меткость они компенсировали разрушительной мощностью заряда, а баллистическая траектория полёта бомбы позволяла игнорировать укрепления противника.

«Это 13-ти дюймовая английская мортира. Та 10-ти дюймовая. Обслуживало её человек 6-7. Бомба на неё весила порядка 100 килограммов. Для того, чтобы просто её зарядить нужно было, как минимум, 4 человека. Происходило это всё в течение 5-10 минут».

И вот, затишье перед бурей прерывается барабанной дробью. С оглушительным свистом баррикады осыпает вздымающейся к небу от взрывов землёй. Наши войска отвечают залпами 24-фунтовых пушек. Отстреляв все заряды обслуга с мортирной батареи, делится на две группы. Первая занимает позиции в передовой траншеи и готовится выдвигаться в составе штурмовой колоны. Вторая выкатывает полевое орудие и производит из него 3 выстрела.

Союзники, группа зуавов, ставят лестницы к эскарпу рва батареи Емельянова и карабкаются к выходам артиллерийских двориков. Вторая группа завязывает перестрелку с русской пехотой. Наши части формируют большой отряд, чтобы отбросить неприятеля.

«Турки бегут! Бей турков!».

После отступления на исходные позиции, силы коалиции вывешивают белый флаг. Это не значит, что нападавшие сдались – в то время это было символом временного перемирия, для выноса раненых и убитых солдат с поля боя. Так завершается массовая реконструкция обороны Севастопольской крепости. И пускай в реальной жизни сражения выглядели более масштабно и размеренно, севастопольцы и гости города смогли окунуться в атмосферу ту эпохи. Это и была главная задача фестиваля.

СТАНИСЛАВ НАГОРНЫЙ, руководитель парка живой истории «Федюхины высоты»: «Я знаю, как тогда происходила война. Мы бы все просто уснули, смотря на это. Всё было очень медленно. У нас динамика больше, все происходит быстрее. Нигде ничего реалистичней вы не увидите точно».

Своими впечатлениями по поводу увиденного поделились и особые гости праздника – временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев и Алексей Чалый, человек, благодаря которому в нашем городе и появился Парк живой истории «Федюхины высоты».

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ: «Я долго говорить не буду. Надеюсь, что в результате реализации данного проекта, наш город стал немножко лучше. И если это так – это уже хорошо».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Это совершенно потрясающее, на мой взгляд, зрелище. Вы сами всё видели – эмоции переполняют. Воссоздана до мелочей историческая истина. Понятно, что когда будет участвовать больше реконструкторов – вести об этом месте разлетятся по всей стране».

Кирилл Попов, Денис Александрович, Дмитрий Фомин, Юрий Реутин, Александр Устич, «Севинформбюро»