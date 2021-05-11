Севастополь скорбит: в парке имени Байды появился мемориал жертвам теракта в Казани

В Севастополе в Комсомольском парке имени Марии Байды появился мемориал, посвящённый трагическим событиям в Казани. Во вторник вечером более 50 человек пришли возложить цветы в память о жертвах чудовищного теракта.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Мы конечно с утра, когда узнали о случившемся, сказать, что мы в ужасе были – это ничего не сказать. И весь день думаешь, и смотришь эти кадры – без звука правда просматривали. Анализируя ситуацию, вы знаете, мы приходим к такому выводу, что, наверное, взрослым нужно как-то проснуться. Прекратить проталкивать всякую ерунду типа ювенальной юстиции, а серьёзно взяться за души и психику наших детей. Мы пришли просто выразить своё соболезнование всем жителям Казани, что ещё можно сказать – скорбим вместе с Казанью».

Напомним, во вторник утром, 11 мая вооруженный мужчина 2001 года рождения ворвался в гимназию №175 города Казани и открыл там стрельбу. В результате погибли семь школьников и две учительницы, ещё 21 человек получил ранения.

ВИКТОР МАЛЮТИН, председатель Севастопольского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей: «Мы пришли почтить память жертвам теракта в Казани. Собственно, я думаю, произошедшее показывает, что работа с молодёжью должна проводиться более интенсивнее, молодёжь должна направляться в те рамки воспитания, в которых все подобные случаи должны быть предупреждены».

Помимо Севастополя россияне несут цветы к представительствам Республики Татарстан в Москве и Санкт-Петербурге. Люди приносят также игрушки и свечи, оставляют свои соболезнования в специальных книгах. Памятная акция также прошла в Нижнем Новгороде.