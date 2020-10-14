Севастополь в лидерах. Итоги мониторинга контейнерных площадок для мусора

В мае этого года ОНФ организовал мониторинг контейнерных площадок под мусор во всех регионах России с использованием сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Толока. По словам эксперта тематической площадки «Экология» ОНФ Александра Когана, проект уже заработал. Он рассказал подробности журналистам «АиФ».

Лицо реформы

Наличие и состояния контейнерных площадок для мусора — это лицо реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

За сутки в Симферополе очистили от мусора 94% контейнерных площадок «Сейчас собраны геопозиции 596 тыс. контейнерных площадок в 72 регионах страны, из них на Яндекс.Карты уже нанесены геопозиции порядка 200 тыс. контейнерных площадок (точки сбора мусора) в 47 регионах страны», — сообщил он.