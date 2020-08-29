Севастополь во второй раз присоединился к всероссийскому фестивалю дворового футбола. В эту субботу на поле в Комсомольском парке им. М.К. Байды состоялось торжественное открытие региональной части соревнований. Шесть городских команд будут бороться за право представлять наш города в финале всероссийского фестиваля, который состоится этой осенью в Москве. Игры проходят по правилам мини-футбола, в формате шесть на шесть игроков. Одно из условий участия в фестивале – наличие в командах игроков-любителей, не имеющих специальных футбольных навыков.

СВЕТЛАНА МУДРЕЦОВА, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Севастополе: «Это дворовые команды, где дети занимаются непрофессионально. Допускаются ребята, которые занимаются футболом. Если тренер пожелает, можно взять себе профессионального спортсмена в команду».

Городские соревнования поделены на два этапа. После групповой серии 4 команды полуфиналистов разыграют трофей и главный приз – путёвку в столицу. Помимо участия во всероссийском финале, севастопольских футболистов ожидает насыщенная развлекательная программа: посещение матчей Премьер-лиги, встречи со звёздами отечественного спорта, а также экскурсии по Москве.

ЮРИЙ СТРОЧКОВ, исполнительный директор Федерации футбола Севастополя: «Команда «Победа», которая в прошлом году представляла Севастополь в Москве. После поездки у ребят масса эмоций, воспоминаний. Но самое главное, они посмотрели на уровень дворовых российских команд».

КИРИЛЛ АКСАМИТ, игрок команды «Победа»: «Мы играли на тренировочной базе «Спартака». В манеже. Заняли семнадцатое место из 62 команд. Бились, как могли. Мы были в первый раз. Попробовали себя».

Имя команды-победителя нового регионального этапа фестиваля станет известно 6 сентября. Добавим, что фестиваль детского дворового футбола 6х6 впервые состоялся в 2019 году и собрал 82 команды из 63 субъектов Федерации. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», под эгидой Министерства спорта страны.