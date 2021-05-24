Севастополь встречает участников ХХХ Международного кинофорума «Золотой витязь»

В субботу, 22 мая в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского прошла церемония открытия юбилейного, тридцатого по счёту, Международного кинофорума «Золотой витязь». В нашем городе этот фестиваль, программа которого направлена на возрождение духовно-нравственных идеалов, проходит седьмой год подряд.

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ, президент Международного кинофорума «Золотой витязь», народный артист России: «В этом году, не стремясь к тому, чтобы набрать побольше фильмов. Я уже давно говорю своим сотрудникам: «Не пытайтесь набрать очень много». Невозможно 200 фильмов увидеть за 10 дней в городе, город-то маленький, в принципе. Но опять в этом году всё-таки 190 фильмов из 25 стран мира».

В рамках юбилейного кинофорума пройдут концерты и творческие встречи с его участниками, серия фотовыставок «Золотой витязь – 30 лет в борьбе за душу человека», презентация книг Николая Бурляева, а также киношкола с участием ведущих российских и мировых кинематографистов.

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ, президент Международного кинофорума «Золотой витязь», народный артист России: «Зрители-то уже нас полюбили и поверили нам, что мы их не предадим, что мы будем показывать то, что радует их сердце и душу. Они ждут нас. Уже 7 лет мы здесь».

Как и в прошлые годы, в Севастополь приехали известные российские киноартисты, чтобы представить свои работы жителям и гостям города.

АРИСТАРХ ЛИВАНОВ, народный артист России: «Здесь мы нужны, и эта необходимость в нас делает нас сильнее и даёт право надеяться на будущее, надеяться на лучшее. Спасибо фестивалю!»

Показы фильмов, участвующих в конкурсной программе ХХХ Международного кинофорума «Золотой витязь», проходят в кинотеатрах «Победа», «Россия», «Москва», «Октябрь» и «Моряк». Вход свободный.