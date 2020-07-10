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Севастополь выбивается в лидеры по темпам роста цен на топливо. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса Минэнерго России.

Данные приведены на 5 июля и сравниваются с ценами за 28 июня 2020 года. Литр бензина Аи-92 подорожал в Севастополе на 44 копейки, литр Аи-95 – на 54 копейки, а литр летнего дизтоплива – на 13 копеек. В соседнем регионе – Республике Крым – литр Аи-92 за это же время подорожал на 26 копеек, Аи-95 – на 33 копейки, ДТ – на 5 копеек. Однако общий уровень цен в этих двух регионах примерно сопоставим – расхождения составляют от 4 до 38 копеек в зависимости от марки топлива.

В целом по Южному Федеральному округу прирост средней цены на топливо составил +0,15 руб./литр до 44,63 руб./литр на фоне роста цен в одной сети АЗС Республики Адыгея и Краснодарского края – и повышения сразу в четырех сетях АЗС в Севастополе и Республике Крым.

Севастополь пока не возглавляет рейтинг России по самому дорогому топливу, но стремится в лидеры. Дороже, чем в нашем городе, бензин только на Дальнем Востоке – на Камчатке, в Якутии и в Чукотском автономном округе.

С полными данными исследования можно ознакомиться здесь.