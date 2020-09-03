Севастополь закупает трубы для нового водовода

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Правительство Севастополя закупит трубы для оперативного переброса воды из дополнительных источников, в частности из реки Кокозка, в Чернореченское водохранилище. Соответствующий проект постановления поддержали во время заседания в четверг, 3 сентября. Средства на закупку 3.5 километров труб выделены из резервного фонда Правительства России.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Знаете, что вчера докладывал Президенту о водном проекте. Он поддержан. Сейчас займёмся организацией технического взаимодействия. У нас был свой план, который мы согласовывали после поездки на Чернореченское водохранилище в начале лета. Мы должны иметь свои дополнительные возможности для манёвра в этот период. Я так понимаю, мы сейчас хотим дополнительно трубы закупить, чтобы они у нас были в наличии для переброски из имеющихся источников в Чёрную речку».

Руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что также закупленное оборудование будут использовать для оперативного устранения аварий на сетях водоснабжения.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В рамках разработанного комплексного плана по обеспечению стабильного водоснабжения города, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций предусмотрено приобретение аварийного запаса материалов для реализации ГУП «Водоканал» незамедлительного устранения аварийных ситуаций».

Михаил Развожаев поинтересовался, закуплены ли дополнительные цистерны для развозки воды. Глава Департамента Городского хозяйства сообщил, что дополнительное оборудование поступит только через два месяца.

«Когда бочки будут?

— Бочки будут в ноябре

— Отлично, очень актуально будет нам в ноябре. Может в ноябре это и будет актуально. Но знали мы об этом когда? С мая минимум. Почему в ноябре?»

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Их формируют, но там сама доставка будет занимать много времени.

— Собирайтесь, езжайте на завод, уговаривайте. В ноябре поздно!»