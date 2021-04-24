Севастопольца осудили за хранение пороха

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Житель Севастополя во время стройки нашёл на территории своего дома железную коробочку с порохом. Он про неё забыл и теперь заплатит штраф. Об этом пишет новостной портал ForPost.

После первой находки мужчина обнаружил на участке снаряд. Его обезвредили, а ёмкость со взрывчатым веществом осталась у владельца дома. Он не придал этому значения и забыл. Спустя неделю к мужчине пришли правоохранители, чтобы проверить, есть ли ещё какие-то взрывоопасные предметы на участке. Тогда и всплыла позабытая коробочка с порохом. В итоге мужчину осудили по статье о незаконном приобретении или хранении взрывчатых веществ и назначили наказание в виде условного срока и штрафа в 10 тысяч рублей.