Севастопольца приговорили к тюрьме за убийство трехлетней давности

К 6,5 годам тюрьмы приговорили жителя Севастополя, который три года назад убил свою сожительницу, передает пресс-служба прокуратуры города.

Завершено расследование дела по факту гибели сварщика в Крыму По данным ведомства, трагические события произошли в июле 2018 года. Оказалось, что 52-летний севастополец одним летним вечером после совместных алкогольных возлияний поссорился со своей сожительницей. Женщина ушла из дома, но мужчина в порыве ревности замыслил убить возлюбленную. Он взял из дома кухонный нож и вышел на поиски женщины. Обнаружив ее в лесопосадке, мужчина нанес ей удар кулаком, а затем несколько ранений ножом. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Мужчина признан виновным в убийстве, но присяжные учли смягчающие обстоятельства: у мужчины, как выяснилось, есть престарелая мать, которая является опекуном его несовершеннолетнего ребенка.