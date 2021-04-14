Севастопольцам пообещали ряд непопулярных мер при реновации энергоинфраструктуры

Севастопольцев может ждать ряд непопулярных решений при реновации энергетической инфраструктуры. Об этом во время визита в наш город сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. По его словам, Севастополю придётся искать баланс между сохранностью особо охраняемых природных территорий и модернизацией сетей.

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, заместитель министра энергетики Российской Федерации: «Севастополь – отдельный регион, где очень много природного наследия, с одной стороны, а с другой стороны есть желание жизнь и комфорт жителей Севастополя дальше повышать. Но без реноваций инфраструктуры здесь не обойдёшься. Здесь нужно принимать, наверное, непопулярные решения и искать баланс между сохранением природного наследия и реновацией инфраструктуры».

Одной из озвученных проблем является нынешнее состояние линий электропередач, которые необходимо модернизировать в связи с увеличившейся энергетической потребностью региона.

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, заместитель министра энергетики Российской Федерации: «Множество проблем есть и вопросов. Проблемы прохождения текущих линий электропередач, которые необходимо реконструировать из-за увеличения объёмов потребления, по особо охраняемым природным территориям».

По итогам встречи с Правительством Севастополя удалось пересмотреть проект и минимизировать вырубку зелёных насаждений, сообщил заместитель министра энергетики страны.

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, заместитель министра энергетики Российской Федерации: «До этого проектировщики наши, к сожалению, новые линии проектировали по новым трассам. Пришлось бы достаточно существенный объём зелёных насаждений вырубить. А те, компенсационные посадки, которые законодательством предусмотрены, в силу ограниченности природных территорий, было бы невозможно провести. Восполнение этого фонда бы не произошло».

Заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин отметил – речь идёт, в том числе, и о транзитной энерголинии, проходящей по Южному берегу Крыма. При этом, уточнить, о каких конкретно непопулярных решениях говорил Евгений Грабчак, чиновник не смог.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя:

«- Замминистра сказал о каких-то непопулярных решениях. Что он имел ввиду?

— Не знаю, о чем вы. Эта линия находится в программе объектов Федеральной целевой программы, которую реализует Республика Крым».

При этом, власти планируют максимально оптимизировать данную модернизацию, чтобы уложиться в ранее запланированный бюджет. Новых инвестиций для решения обозначенных задач пока не запланировано.