Севастопольцам рассказали, каким будет «Пантеон славы» на мысе Хрустальном

Севастопольские власти утвердили концепцию облика будущего мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.». Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Николай Гордюшин, курирующий проект застройки мыса Хрустального. Напомним, на прошлой неделе состоялось итоговое заседание жюри, на котором победителем конкурса было выбрано архитектурное-бюро «Остоженка», предложившее самую «сильную идеологическую составляющую».

НИКОЛАЙ ГОРДЮШИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «Человек, попавший в этот пантеон, в это пространство, ощутил всю боль, горечь и мощь тех событий, которые происходили на севастопольской земле. Комплекс, построенный в Волгограде, вызывает похожие [чувства], когда вы входите в это пространство. У вас естественно мурашки по коже и текут слёзы. Ощущения здесь должны быть такие же».

Проект Мемориального комплекса предполагает возведение 6-метрового искусственного зеленого холма. Холм служит постаментом для торжественного каменного бельведера с колоннадой, поддерживающей кессонную конструкцию. Внутри бельведера будет располагаться масштабная инсталляция.

НИКОЛАЙ ГОРДЮШИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «Под объёмом в пространство, которое создаётся в холме высотой 6 метров, формируется так называемая чаша, которая должна быть наполнена осколками вражеских снарядов, которые были сброшены на Севастополь в 1941-1942 гг».

В массиве холма на уровне земли расположат входную зону музея – атриум. По замыслу архитекторов, пространство внутри холма будет включать в себя различные выставочные залы, а также кинозал и аудитории для образовательных мероприятий. Как рассказал Николай Гордюшин, после утверждения концепции «Пантеона славы» начнутся непосредственные работы по её воплощению.

НИКОЛАЙ ГОРДЮШИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «Дальше у нас процедура проектно-изыскательских работ. Мы выберем генерального проектировщика, которого обяжем по условиям договора реализовать концепцию победителя. Мы начнём собственно процедуру в ближайшее время. Проектные процедуры занимают примерно полгода на такие объекты. Дальше этап строительно-монтажных работ».

Напомним, конкурс на создание концепции будущего «Пантеона славы» на мысе Хрустальном был запущен в ноябре прошлого года. Всего было подано 15 заявок. В жюри конкурса вошли представители Законодательного Собрания и ветеранских организаций, севастопольские архитекторы и руководители федеральных организаций, представляющих архитектурное и художественное сообщество. Примерная стоимость строительства будущего мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» составляет более 1 млрд 600 млн рублей. Согласно плану, строительство должно завершиться до конца 2024 года.