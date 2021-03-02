Севастопольцам запретят взрывать петарды с 12 до 15 часов

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Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении новый законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города». Как пояснила Елена Глотова, представившая документ, в результате мониторинга правоприменения предыдущей редакции закона, экспертиза выявила отклонение его от федеральных норм на 88% и рекомендовала признать утратившим силу. В новом проекте закона были устранены замечания юридического характера и коррупциогенные факторы, а также устаревшие параметры, при этом были введены новые.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Устанавливающий запрет на использование пиротехнических средств в период с 12 до 15 часов по местному времени ежедневно, а также производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ в выходные дни, а также установленные федеральным и законодательством города Севастополя нерабочие праздничные дни в отношении квартир многоквартирных жилых домов, частных домовладений и на их придомовых территориях».

Новый законопроект о тишине вызвал бурные обсуждения у депутатского корпуса. Одни из главных вопросов, заданных разработчикам – как нормы этого документа будут осуществляться на практике и как гражданам предстоит доказывать, что соседи нарушили их право на тишину в конкретный момент.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «У нас есть предложение дальше работать над тем, чтобы этот закон получил жизнь и был применим к жизни, поэтому мы готовим обращение к Правительству города с целью заключения соглашения Правительства города Севастополя с УМВД России на предоставление УМВД по городу Севастополю полномочий по составлению протоколов и привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан».

Кроме того, ряд депутатов высказали существенные замечания к представленному документу. В частности, некоторые парламентарии выразили сомнение, что новый закон в принципе может быть применён на практике.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Конечно, такой законопроект нужно было гораздо более внимательно и подробно обсуждать, тогда бы и не было тех вопросов, которые сейчас были заданы. Я от этого воздержался, понимая, что содержательное обсуждение не получится. Мне кажется, что ныне действующая редакция, гораздо важнее исполнения закона, который сейчас принят, и в этом отношении, я надеюсь, будет найдено понимание».

ТАТЬЯНА ЛОБАЧ, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя: «Я приведу пример бара «Трофей». Он начинает работать, когда остальные граждане начинают засыпать. И по всему городу Севастополю в разных местах – что касается Балаклавы, особенно в летний период времени – никто не может победить деятельность этих заведений, потому что всё, что может сделать наша полиция – это сделать замечание и на какое-то время, на минут 15 тишину обеспечить. А дальше всё продолжается в штатном режиме».

Тем не менее документ, вызвавший живую дискуссию всё же был принят – пока в первом чтении: за него проголосовали 15 депутатов. Поправки в законопроект могут быть внесены до 15 марта.