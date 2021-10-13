Севастопольцев насторожило ДТП с перевернувшимся автомобилем

Фото: chp_sevastopol соцсети Instagram

Автомобиль «Жигули» перевернулся на улице Горпищенко, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на соцсети. ЧП случилось утром 13 октября.

В интернете достаточно быстро опубликовали снимки и видеозаписи, на которых видно: возле перевернутого автомобиля пританцовывают и смеются двое молодых людей. Это привлекло внимание и очевидцев, и пользователей соцсетей. Они заподозрили, что оба парня находятся под воздействием запрещенных веществ. Вероятно, на этот вывод повлияло и недавнее скандальное ДТП на улице Степаняна – студентка под кайфом протаранила пять машин и дорожный знак

«Горпищенко, машина перевернулась, водитель под чем-то, весь в крови прыгал и смеялся», – отметил автор поста об аварии в Instagram.

Впрочем, часть комментаторов решила защитить водителя и пассажира, подчеркнув, что такой может быть реакция на стресс. Они добавили, что опрокинувшийся автомобиль сначала застрял в кустах, а на проезжую часть его помогли вытолкнуть другие водители.

«Я проезжала мимо, останавливалась спросить, нужна ли помощь. Ребята трезвые были, это у них реакция стрессовая. Я сама переворачивалась, точно такая же реакция была, через пару часов отпустило и пришло осознание, как я выжила», – отметила пользователь Instagram.

В пресс-службе Управления МВД по Севастополю сообщили: в ДТП никто не пострадал, обращений и заявлений по поводу него в ведомство не поступало.