Севастопольцев предостерегают от покупки квартиры на земле ИЖС

Вместо частного дома – многоквартирная застройка. В редакцию «Независимого телевидения Севастополя» обратились жители домов по улице Декабристов. Севастопольцы опасаются, что на земле, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, возводится многоквартирный дом, ведь не так давно в популярном приложении «Авито» начали появляться объявления о продаже квартир-студий на этом участке.

25 квадратных метров на 2 этаже за 2,5 миллиона рублей. Такая цена указана на сайте объявлений «Авито» за квартиру-студию по улице Галины Петровой в Севастополе. В другом объявлении на том же сайте и с теми же фотографиями, цена стоит в 2 миллиона 300 тысяч, но адрес значится другой – пер. Галины Петровой, 7/31-А. По словам местных жителей, строение введено в эксплуатацию ещё в 2013 году, однако и сейчас дом не имеет ни окон, ни дверей. При этом, по кадастровой карте видно, что сам дом выходит за границы.

ЕЛЕНА ЛИСТОПАД, жительница дома №76 по улице Декабристов: «Земля принадлежит частным домовладениям, а продают и делают дома многоквартирные и продают, как квартиры. Естественно, у нас нет канализации. Естественно, у нас водопровод тоже уже чахнет, т.к. 70 лет уже ему, лежит и никто трубы не менял. И много нюансов, которые невозможно здесь, в частном секторе, сделать для многоквартирного дома».

По соседству с этим домом живёт Екатерина Сухова, и уже более 5 лет наблюдает за судьбой недостроя. Поначалу его продавали, как частный жилой дом, потом появились объявления о продаже квартир. Это и вызывает опасения у местных жителей. Сейчас севастопольцы написали коллективное письмо в Управление государственного строительного надзора и экспертизы города, Прокуратуру и в Правительство Севастополя, чтобы выяснить, как дом с нарушениями был введён в эксплуатацию, и почему регулярно появляются объявления о продаже квартир.

ЕКАТЕРИНА СУХОВА, жительница дома №47 по улице Декабристов: «Дом без окон, без дверей сдан в эксплуатацию. Вот это первый вопрос. Потому что он с нарушениями всех границ, выходит в столбы линий электропередач. Это первый вопрос. Второй вопрос, что дом зарегистрирован, как двухэтажный. По факту Вы видите, что он трёхэтажный. И ещё немаловажно, что этот дом продаётся, как многоквартирный».

Специалисты уверяют: далеко не факт, что конкретно этот дом возводится, как многоквартирный, ведь определить такое правонарушение должна специальная комиссия. Однако опасения людей понять можно, ведь строительство многоквартирок на землях ИЖС – это проблема Севастополя, которая существует много лет и тянется ещё с украинских времён. Таких примеров по всему городу – сотни, по многим из них получено решение суда о сносе.

ИВАН КОМЕЛОВ, председатель Севастопольской общественной организации «Золотое сечение»: «Фактически те люди, которые получили право собственности на подобные квартиры-судии, потеряют свои деньги, а само строение снесут. На сегодняшний день одно такое решение суда реализовано. Такой дом на Стрелецком проезде, 13. Он полностью снесён. Сейчас ведётся претензионная работа по выставлению данного участка на аукцион для компенсации работ по сносу данного объекта».

Подобные объявления – мошенническая уловка, говорят специалисты. Уже не раз правоохранительные органы подтверждали такую схему, и ответственные за это лица были привлечены к уголовной ответственности. Чтобы избежать такой ситуации, севастопольцам рекомендуют не прельщаться низкой стоимостью таких квартир-студий. Ведь, по итогу, можно лишиться и денег, и желанных квадратных метров.

Яна Ветренюк, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»