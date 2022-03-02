Севастопольцев предупреждают о новых схемах телефонных мошенничеств

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Телефонные мошенники придумали новый схему обмана с упоминанием SWIFT на фоне новостей об отключении ряда российских банков от системы всемирных межбанковских каналов связи. Детали этого и других обновлённых «разводов» приводит новостной портал ForPost.

Жителям региона могут звонить из разных городов страны с предложением перевести деньги из банка, который попал под санкции, на «безопасный» счёт. О новой схеме стоит предупредить людей пожилого возраста, так как подобные звонки могут поступать не от «банков», а от «Пенсионного фонда». Ещё один способ получения денег у мошенников – это сбор средств на как бы благотворительность, например, помощь беженцам. Любой пост в Интернете с просьбой о помощи лучше лишний раз проверить. При этом стоит помнить и о старых методах мошенников. Звонок от якобы близкого человека, голос которого можно подделать с помощью специальных программ, с просьбой срочно перевести деньги нужно также здраво оценивать. И лучше самому перезвонить по номеру и убедиться, что это действительно был он. Ещё один способ вывести обманщика на чистую воду — предложить ему включить видеозвонок. Также можно договориться с родными и друзьями о произнесении кодового слова, которое поможет отличить правду от лжи.И всегда нужно помнить, что реальные сотрудники банков никогда не попросят у вас сообщить данные карты: её номер, CVV-код или коды, которые приходят в сообщении.