Севастопольцев приглашают бесплатно проверить состояние своих лёгких. Ко всемирному Дню борьбы с туберкулёзом, который традиционно отмечается 24 марта, специалисты Севастопольского противотуберкулёзного диспансера проводят неделю лёгочного здоровья. Всех желающих ждут для рентгенологического исследования.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Любой севастополец может обратиться к нам, пройти рентгенологическое исследование, спирографическое исследование, получить консультацию врача-фтизиатра. Всё абсолютно бесплатно, с 8 утра до 18 вечера можно получить эту консультацию, всё необходимое пройти и иметь знания о состоянии своего лёгочного здоровья».

Главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера рассказал, что за последние три года количество заболеваний туберкулёзом снизилось.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Если смотреть в общем контексте распространённости, но и вообще вся популяция туберкулёза, то с 2019 года по 2022, за три года снизилось количество лиц, стоявших на диспансерном учёте с активным туберкулёзом с 414 (2019 год) до 322 (2022 год), то есть фактически снижение почти 30%. Также снизилось количество лиц, состоящих на учёте с активным туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – почти на 14%. Удалось стабилизировать заболеваемость подростков. У нас фактически один-два подростка в год – не более того».

Андрей Вербицкий отметил, что за первые два месяца прошлого года туберкулёзом заболели 26 человек, а в этом году – 16. Сейчас специалисты продолжают отслеживать темпы снижения заболеваемости и призывают жителей города пройти обследование лёгких.