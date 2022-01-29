Севастопольцев приглашают дать вторую жизнь вещам

Севастопольцев приглашают присоединиться к благотворительному проекту – не выбрасывать ненужные вещи, а дать им вторую жизнь. Магазин «Добрый покупатель» работает на площади Восставших. Жители города могут отдать лишнюю одежду в торговую точку и, тем самым, помочь нуждающимся – вырученные средства идут на благотворительность.

Рубашка – 200 рублей, шапка – 50. В обычных магазинах найти вещи по такой стоимости практически невозможно, но в «Добром покупателе» за достаточно символическую цену предлагается широкий ассортимент. Здесь и платья, юбки, пальто, обувь. Есть игрушки, книги и даже посуда. Взыскательным покупателям могут предложить брендовые вещи.

ЕЛЕНА АВИЛОВА, волонтёр благотворительного магазина «Добрый покупатель»: «У нас есть разные платья. Например, от Marks & Spencer, Atmosphere или Zara. Вот эти, например, платьишки по 200 рублей, вот это – 400 рублей платьишко. Все в приличном состоянии, очень хорошие платья. Вот, например, шапочки детские у нас. Вот любую, какую ни возьми – все в хорошем состоянии».

Несмотря на небольшую цену товара, вещи в магазине принимают в хорошем состоянии – без повреждений и главное – чистые. Основной критерий, на который стоит опираться желающим принести одежду – стал бы её носить сам человек.

ЕЛЕНА АВИЛОВА, волонтёр благотворительного магазина «Добрый покупатель»: «Один или два раза надетая вещь уже не чистая. И вещи, которые с дырочками, с катышками, с какими-то пятнами – это уже не чистые вещи. Почему-то некоторые думают, что можно принести на благотворительность вещь и там её постирают или зашьют. Понятное дело, что у нас в магазине нет возможности стирать, зашивать и так далее».

Деньги с продажи б/у вещей, после перекрытия текущих расходов организации, идут на благотворительность. Так, «Добрый покупатель» помогает детскими социальными центрам, собачьим приютам и психоневрологическим диспансерам. Каждое воскресенье магазин организует бесплатную раздачу вещей.

ЕЛЕНА ГОРОДНИЧЕНКО, директор благотворительного магазина «Добрый покупатель»: «Мы помогаем деткам из социального центра «Родник». На данный момент мы помогаем им, организовываем разные мероприятия. Допустим, перед Новым Годом мы поздравили их. Я была Снегурочкой, одели Деда Мороза, у нас была фея. И мы просто провели им праздник. Также, перед Новым Годом, мы поздравили из социального реабилитационного центра нуждающихся и оставшихся без жилья. Подарили им небольшие подарочки».

Всех севастопольцев приглашают присоединиться к благотворительному проекту. Магазин «Добрый покупатель» находится на площади Восставших, 4. Работает торговая точка ежедневно, с 10 утра до 7 часов вечера.

Яна Ветренюк, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»