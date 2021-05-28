Севастопольцы добились выселения скандального бара из своего дома. «Трофей» более двух лет работал на первом этаже многоквартирного дома № 44 на проспекте Победы, но теперь он съезжает, пишет новостной портал ForPost.

Как отмечает издание, за яркими моментами бурной ночной жизни кабака – драками, пьяными разборками, метанием бутылок – мог наблюдать любой желающий в соцсетях. Для этого жильцы дома, которые долгое время были вынуждены соседствовать с группами алкоголиков, дебоширов и маргиналов, установили видеокамеры.

Люди, которых лишили права на сон, неоднократно обращались во всевозможные инстанции, но это давало только временный эффект, и то в лучшем случае. Первую коллективную жалобу прокурору Севастополя Марку Большедворскому люди направили в 2019 году. Какое-то время после этого бар работал до полуночи, но после карантина стал опять функционировать круглосуточно.

В конце февраля 2021 года к решению проблемы подключился лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поручил «разобраться» с кабаком, если нужно — с привлечением полиции и других профильных структур.

К апрелю удалось признать незаконной и демонтировать вывеску заведения, но серьезно на популярности бара это не сказалось. Для полного закрытия заведения потребовался ещё месяц — сейчас оборудование бара демонтировано и в основном вывезено.

Жители дома №44 благодарны всем, кто поддерживал борьбу с «Триумфом», но всё ещё с осторожностью воспринимают новости.

«Неизвестно, кто теперь сюда заедет», — выразила общую смутную тревогу жительница дома Яна.