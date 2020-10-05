Севастопольцы добыли 25 медалей на Первенстве России по спортивной радиопеленгации

Крым принял Первенство России по спортивной радиопеленгации. На протяжении четырёх дней в Бахчисарайском районе соревновались участники со всей страны от 12 до 19 лет. Конкуренцию крымчанам и севастопольцам составили сборные Пензенской, Владимирской, Самарской, Рязанской, Свердловской и Московской областей, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. У нашей команды 25 призовых мест, 8 из которых – первые. О том, как прошёл заключительный день соревнований – в материале Николая Кузнецова.

Здесь важна не только скорость и сноровка, но ещё и умение ориентироваться на местности. Более 140 юных участников из 12 субъектов Федерации соревнуются на Первенстве России по спортивной радиопеленгации. В копилке севастопольцев – уже несколько медалей и мест на подиуме в личном и командном зачётах.

АЛЛА АНДРЮНИНА, главный судья Первенства России по спортивной радиопеленгации: «Перед этим у нас два дня была «классика» – это более длинная дистанция на диапазоне 144 МГц и 3,5МГц. Там времена победителей были минута тридцать, сорок. И вчера у нас была дисциплина радио ориентирование – это такая относительно новая дисциплина в нашем виде спорта, такое симбиоз спортивного ориентирования и «охота на лис».

В заключительный день соревнований спортсмены проходят спринт.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, корреспондент: «Каждый участник получает карту местности, наушники и специальное устройство – пеленгатор. Задача – услышать сигнал и найти свою уникальную метку, спрятанную в лесу. Сигналов несколько, главное найти свой. В так называемой «охоте на лис» побеждает не только самый быстрый, но и самый сообразительный».

Пеленгатор работает на частоте коротких волн 3,5 МГц. У каждого есть электронный чип, который точно фиксирует финальное время. Двигаясь максимально быстро, юные спортсмены пробегают дистанцию в несколько километров.

Несмотря на юный возраст, у представителей сборной Севастополя большой опыт участия в соревнованиях по радиопеленгации.

ЯН ЩЕРБАКОВ, участник сборной команды Севастополя по спортивной радиопеленгации: «Сначала я соревновался в Севастополе, в севастопольских. Потом в крымских, а потом вошёл в сборную и стал ездить на всероссийские. Мои первые всероссийские соревнования были в Ставрополе».

Для участников найти заветную метку – «лису» – очень азартное, и одновременно сложное задание.

КСЕНИЯ АБРАМОВА, участник сборной команды Севастополя по спортивной радиопеленгации: «Самое интересное – это здесь бегать и думать. Чтобы определить по звуку, где находится «лиса». Да, было немножко тяжело. Но в основном нормально».

Сборная нашего города тренируются на базе севастопольской станции юных техников.

АННА ЕВСТИГНЕЕВА, тренер сборной Севастополя по спортивной радиопеленгации: «Сборная города Севастополя подготовлена очень хорошо. Почему? Потому что даже в том году шесть человек из сборной Севастополя вошли в сборную России. Очень много нам звонят, иногда из воинских частей, и просят ребят. Так как у нас они проходят азбуку Морзе, просят готовых радистов. Потому что радисты нужны».

По итогам четырёх дней соревнований члены сборной Севастополя завоевала 25 призовых мест в личном и командном зачётах. Из них 8 медалей – высшего достоинства.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»