Севастопольцу грозит длительный срок за порнографию

Фото: Pixabay.com

Уголовное дело о распространении порнографии направила в суд Прокуратура Нахимовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый – местный житель 1991 года рождения. Установлено, что мужчина в августе-сентябре 2018 года, дома и на работе собирал порнографические материалы из интернета, а затем распространял их в соцсети «ВКонтакте».

Эти преступления относятся к категории тяжких. Обвиняемому грозит наказание в виде длительного срока лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.