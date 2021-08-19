Севастопольцу грозит два года тюрьмы за кражу дорогостоящего коньяка

В Севастополе задержали ранее судимого за кражу мужчину, который похитил из магазина коньяк стоимостью 12 тысяч рублей, передает пресс-служба городского управления МВД.

В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются сильные дожди и шквальный ветер «Днем в один из сетевых супермаркетов зашел посетитель и, пользуясь свободным доступом, тайно похитил с прилавка бутылку дорогостоящего французского коньяка, а затем скрылся. Похищенный напиток мужчина выпил, а бутылку выбросил», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый, которым оказался 49-летний местный житель, был задержан оперативниками.