Севастопольцы жалуются на недоступность некоторых соцсетей

Севастопольцы жалуются, что в некоторых районах города вторые сутки возникают трудности с доступом к соцсетям Facebook и Instagram, а также к мессенджеру WhatsApp. Проблема появлялась при попытке открыть сервисы со стационарных компьютеров.

Сейчас, по словам одного из зрителей НТС, зайти на эти сервисы всё-таки получается. Хотя ещё утром доступ был нестабильный – периодически всплывают сообщения «Не удаётся получить доступ к сайту».

Представитель интернет-провайдера «Севстар» прокомментировал ситуацию и сообщил, что проблемы с доступом были не на стороне Севастополя:

«Проблема с доступом к этим ресурсам была нами зафиксирована ранее и повторилась сегодня утром. Как оказалось, она была связана с проблемами на магистральных каналах связи за пределами Крыма, которую, по словам магистрального оператора связи, они стараются оперативно устранить. К сожалению, более конкретной информации от них получить не удалось. Последний раз данная проблема наблюдалась сегодня в 8 утра, но уже в 8:30 с их стороны все было устранено. На данный момент другой информацией не располагаем. Ресурсы работают в штатном режиме».