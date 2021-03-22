Севастопольцы могут без направления от врача проверить лёгкие в тубдиспансере

Севастопольцы могут без направления от врача проверить свои лёгкие в противотуберкулёзном диспансере. 22 марта в городе началась акция «Неделя лёгочного здоровья». Она приурочена к всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Главный врач профильного медучреждения Андрей Вербицкий рассказал, какие документы необходимо иметь при себе, чтобы пройти обследование.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Естественно Севастополь не в стороне от мирового сообщества, и мы также ежегодно проводим различные акции в формате и дня открытых дверей и месячника. В этом году мы решили сделать это в формате недели лёгочного здоровья. Она продлится с 22 по 26 марта, когда все желающие без направления, при наличии документа, удостоверяющего личность, пройти флюорографическое исследование, детки до 17-летнего возраста могут пройти иммунологические тесты».

Главный врач противотуберкулёзного диспансера уточнил, что ограничений по возрасту нет. Помимо непосредственно обследования, врачи готовы проконсультировать севастопольцев, также есть возможность пройти экспресс-тест на ВИЧ.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Основная задача – привлечь внимание сообщества к проблеме туберкулёза. Диспансер работает как обычно с 08:00 до 18:00, детский приём с 08:00 до 14:00, поскольку основной поток детей идёт в это время. Подростки, соответственно, до 18:00 будут приниматься вне зависимости от очереди и записи».

В первый день акции «Неделя лёгочного здоровья» в диспансере зафиксировали высокую явку среди молодёжи и детей, подытожил главный врач Андрей Вербицкий.