Севастопольцы могут оценить работу банкиров и страховщиков

Жители города-героя Севастополя до 3 декабря могут оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества.

Опрос проводит ЦБ РФ. Большинство вопросов касаются частоты фактов мошенничества, оперативности реагирования на жалобы клиентов, защищенности счетов и возможных сбоев при онлайн-обслуживании. В анкете два блока — для физических и юридических лиц, с адаптированными под них темами и вариантами ответов.

На основе полученных данных регулятор планирует выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными ему банками и страховщиками в сфере кибербезопасности.

Опрос анонимный, его прохождение займет не более 5 минут. Регистрация не требуется. Опрос для горожан размещён здесь, а для юридических лиц – здесь. Также перейти к вопросам можно, отсканировав QR-код на картинке ниже.