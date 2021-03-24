Севастопольцы могут проголосовать за дополнительное издание исторической монографии

Российское историческое общество проводит опрос в соцсетях, хотят ли россияне купить трёхтомную монографию «История Севастополя». Об этом пишет новостной портал ForPost.

Напомним, коллектив учёных за три года написал фундаментальный труд, охватывающий периоды развития нашего города от античных времён до событий 2014 года. 19 марта трёхтомник был презентован в Севастополе. После этого люди начали интересоваться, можно ли купить книгу.

Так как тираж очень мал, пока предполагается, что книги передадут только библиотекам, школам и вузам, а вот купить трёхтомник в личную коллекцию пока невозможно.

Тем не менее, многие выступавшие на презентации говорили о возможном переиздании книги. Российское историческое общество решило исследовать читательский спрос с помощью своей соцсети «ВКонтакте».

«В данный момент рассматривается инициатива изготовить дополнительный тираж издания, для того чтобы его смогли приобрести все желающие. Если Вы — потенциальный читатель/покупатель монографии «История Севастополя», предлагаем пройти специальный опрос в нашей социальной сети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Кроме желания или нежелания приобрести печатное издание трёхтомника, авторов опроса интересует цена, которую готовы заплатить за него потенциальные покупатели. Предлагаем вам перейти по ссылке и проголосовать.