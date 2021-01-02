Севастопольцы могут воспользоваться мобильным приложением ФССП

Для удобства доступа граждан к банку данных исполнительных производств Федеральной службой судебных приставов функционирует мобильное приложение «ФССП», напоминает пресс-служба регионального подразделения ведомства.

Приложение «ФССП» позволяет пользователям мобильных устройств осуществлять поиск сведений о физических и юридических лицах в банке данных исполнительных производств, своевременно оплатить задолженность по исполнительным производствам, а также предоставляет информацию о порядке обращения граждан в органы ФССП России.

Использование данного приложения для граждан исключит вероятность наложения ареста на расчетные счета и применения иных мер принудительного исполнения. Кроме того, приложение «ФССП» предоставляет возможность оформления подписки на получение актуальных данных по исполнительным производствам. С каждым новым обновлением информации в банке данных исполнительных производств, пользователю, создавшему подписку, отправляется сообщение, содержащее актуальные данные.

Также с помощью приложения «ФССП» пользователи могут ознакомиться с официальной информацией о порядке обращения в органы Федеральной службы судебных приставов. В специальном тематическом разделе представлена необходимая информация, разъясняющая регламент работы ФССП России с обращениями граждан.

Найти и установить приложение на соответствующих системах мобильных устройств можно посредством «магазинов» приложений Google Play на Android и App Store на iPhone, набрав в поиске: «ФССП».