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Севастопольцы не спешат ревакцинироваться от коронавируса. Эту процедуру уже должны пройти 150 тысяч горожан, однако на текущий момент повторно прививку сделали 72 тысячи человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 14 марта, поручил задействовать call-центр, чтобы напоминать жителям о необходимости ревакцинироваться.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Надо эту работу значит продолжать. Прежде всего, терапевты должны говорить людям. Посмотреть, какие мощности сейчас есть в сall-центре будут освобождаться и просто на обзвон тех людей, которым была вакцина сделана. Просто начинать планово обзванивать, что вам необходимо прийти на ревакцинацию. У вас подошло время. Вы уже не защищены от ковида».

Кроме того, за прошедшую неделю в Севастополе на 50% снизилась заболеваемость коронавирусом. Сейчас на амбулаторном лечении находится на 28% пациентов меньше, чем неделей ранее. Количество заражённых детей также снизилось наполовину. Свободный коечный фонд на данный момент составляет 36%. Цифры озвучил вице-губернатор города Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Если говорить за неделю, то у нас уменьшилось на 34% число госпитализированных. Всего за неделю госпитализировали 177 человек, неделей ранее 270 было. По заболеваемости количество выявленных случаев уменьшилось на 50% – 1421 человек против 2953 неделей ранее. Соответственно, темпы прироста у нас также сократились и средненедельный темп прироста сократился на 50% и сегодня он составляет 0,26».

Также с 15 марта заканчивается временный порядок оформления дистанционных больничных. Александр Кулагин выразил мнение, что скорее всего он не будет продлён, поскольку нагрузка на врачей снизилась. Кроме того, если темпы заболеваемости продолжат падать, городская больница №9 вернётся в обычный режим работы – без «ковидного» отделения.