Севастопольцы поддержали строительство культурно-досугового центра в бухте Казачьей

Новому многофункциональному культурно-досуговому центру в Казачьей бухте – быть! Проект объекта ФЦП поддержали подавляющим большинством на общественных обсуждениях. Они состоялись 4 июня во Дворце культуры рыбаков, где граждане могли подробно ознакомиться с будущим внешним видом и функционалом культурного центра.

3,75 гектаров земли у берега моря пообещали не только застроить, но и облагородить. Рядом с 18-метровым зданием намерены расположить летнюю эстраду, парковую зону, территорию для спортивных игр и детские площадки. Отдельное внимание хотят уделить набережной.

«Строительство создаст парковую зону для отдыха и условия для максимальной занятости досуга населения. Повысит уровень творческой активности. Наличие площадей и помещений кружковой деятельности создаст базу для музыкально-художественного образования детства и юношества».

Рядом с центром обустроят две парковочные площадки – суммарно на 85 мест. В ночное время территорию будут освещать светодиодные светильники, установленные на металлические опоры. Само здание, согласно проекту, состоит из 4-х этажей, считая цокольный, и рассчитано на 611 человек. Подняться наверх можно будет как по лестнице, так и на лифте. Внутри разместят не только секции, но и кафе, а также ряд других объектов.

«Кружковая зона, репетиционный и танцевальный зал с раздевальными и душевыми. Также может работать в режиме конференц-зала; библиотека и залы для кружковых занятий, служебные помещения, кабинет методиста, учительская и пост охраны».

У собравшихся жителей возникло немало вопросу по объекту. Так, например, они переживали, что концерты в вечернее время будут мешать их отдыху. Кроме того, высказывалось недовольство мало уделенному вниманию спортивной составляющей. Но в целом, к предложению создать такой центр в Казачьей бухте отнеслись с одобрением. Эту же позицию разделили представители власти города.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Действительно, центр предусматривает достаточное количество площадей для занятия разного вида, направления секциями и кружками. Плюс имеет два зрительных зала. И летний, и зимний. Плюс ко всему – благоустраивается территория. Причём, озеленению будут подвержены 60% территорий».

Отдельно директор Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов подчеркнул автономность всего комплекса с точки зрения коммуникаций.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Уже ведётся проектирование, в ближайшее время подрядчик приступит к строительству блочно-модульной котельной, которая будет оснащать теплом 4 объекта – поликлиника, детский сад, школу и будущий многофункциональный культурно-досуговый центр».

Подрядчика на данный объект, общая стоимость которого составляет 1 миллиард 100 миллионов рублей, ещё предстоит определить. Провести эту процедуру намерены в первые месяцы осени этого года. Проектировщиком выступила фирма «Доминанта-МСК». Сдать сам объект намерены в ускоренном темпе.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Вообще, в Федеральной целевой программе этот объект стоит на 24-25 год. Мы приняли решение пятилетку сделать за три года. Сместить и начать в 2022 году строительство. В 2023 году мы планируем завершить строительство и ввести объект».

Кирилл Попов, Александр Устич, «Севинформбюро»