Севастопольцы получают соцпомощь на поиск работы, подсобное хозяйство и предпринимательство

Фото: pxhere.com

С июля нынешнего года в Севастополе действует мера поддержки населения «Социальный контракт». Ею могут воспользоваться как семьи с детьми, так и одинокие граждане, чей доход не превышает прожиточного минимума. В рамках программы севастопольцы могут получить денежную сумму по одному из четырёх направлений.

ЕЛЕНА СИЛАЕВА, начальник Управления труда и социальной защиты населения Ленинского района Правительства Севастополя: «Социальный контракт заключается на срок от 3-х до 12 месяцев. Также от выбранного мероприятия зависит и сумма социального контракта. К примеру, на поиск работы социальный контракт заключается на 6 месяцев и составляет 12 164 рубля ежемесячно. На ведение личного подсобного хозяйства осуществляется до 100 тысяч, на преодоление трудной жизненной ситуации – до 72 тысяч, в зависимости от ситуации».

Кроме того, обратившийся гражданин может получить до 250 тысяч рублей на начало предпринимательской деятельности. Этой же мерой поддержки могут воспользоваться и те, кто уже зарегистрирован в качестве предпринимателя или самозанятого. Как раз по этому направлению средства получила фотограф Ирина Сайфутдинова. Девушка подала документы в Управление труда и социальной защиты населения, а после одобрения «Социального контракта» купила фототехнику и комплектующие для компьютера.

ИРИНА САЙФУТДИНОВА, фотограф: «Я очень давно занимаюсь фотографией. Сейчас пока у меня маленький ребёнок и я не могу устроиться на предприятие пойти работать, поэтому была вынуждена развиваться в этом направлении ещё больше, ещё глубже изучать фотографию, которую я очень сильно люблю, поэтому приняла такое решение – попробовать».

Всего для участия в программе документы подали более 200 севастопольцев. По данным начальника Управления труда и социальной защиты населения Ленинского района 22 пакета уже были одобрены, 180 – ожидают рассмотрения. Чтобы получить поддержку, горожанам необходимо обратиться в профильное ведомство, куда следует предоставить заявление, свидетельства о рождении детей, а также документы, подтверждающие доход семьи за последние 3 месяца.