Севастопольцы предпочитают хранить деньги в банках

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Более 57 млрд рублей в общей сложности хранят севастопольцы на разных банковских счетах. Объем сбережений горожан во вкладах за год вырос на 14%, и составил около 40 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Центрального банка.

Управляющий Отделением Севастополь ЦБ РФ Михаил Бежан отметил, что «банковские вклады остаются понятным и надежным способом сбережения денег, ведь они имеют гарантированную доходность и застрахованы государством». Кроме того, по мнению регулятора, интерес горожан к этому инструменту обусловлен и растущими процентными ставками.

В информационном сообщении регионального Отделения ЦБ приводится девятимесячная статистика по кредитованию. За 3 квартала этого года севастопольцы набрали кредитов почти на 20 млрд рублей, что в 1,6 раза выше показателя аналогичного прошлогоднего периода. В том числе, за год увеличился и объем потребительского кредитования — в полтора раза, до 14 млрд рублей.