Севастопольцы просят продлить два маршрута до входа в Парк живой истории «Федюхины высоты»

Фото: vk.com/feduhy.park

В Законодательное собрание Севастополя пришло письмо с просьбой продлить автобусные маршруты №8 и №18 до входа в парк живой истории «Федюхины высоты». Об этом сообщает новостной портал ForPost.С осени 2020-го года парк живой истории стал работать ежедневно с 10 утра до 6 вечера, с тех пор интерес к нему только растет. Но тем, у кого нет личных автомобилей, добираться до «Федюхиных высот» может быть трудно. Дело в том, что музей под открытым небом находится в селе Первомайское, куда ходят маршруты №8 и №18. Но от остановки до самого парка нужно пройти еще один километр вверх по дороге. Инициативу уже поддержали члены комитетов по городскому хозяйству и по образованию, науке, культуре и спорту. Они пришли к выводу, что продление маршрутов сделает парк удобным для посещения. Далее депутаты обратятся в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры для принятия необходимого решения.