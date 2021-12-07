Севастопольцы рассказали о своих пожеланиях к городскому бюджету на следующий год

Фото: Алёна Назаркина

2 декабря из-за коронавирусных ограничений публичные слушания по бюджету города прошли онлайн – на сайте Заксобрания Севастополя. Там же можно узнать о самих пожеланиях горожан. Всего было направлено 191 обращений, передает новостной портал ForPost.

Активнее всего оказались жители Фиолента. В рамках публичных слушаний они направили 129 писем с пожеланиями по улучшению инфраструктуры микрорайона. Среди просьб всех участников: строительство двух детских садов и двух школ, поликлиники, стационара, станции скорой помощи, опорного пункта полиции и сетей газо- и водоснабжения, благоустройство парка «Обелиск памяти» и создание места отдыха, реконструкция электросетей и дорог, в том числе расширение Фиолентовского и Монастырского до трех полос.

42 обращения поступили от севастопольцев, живущих в районе улицы Шевченко. Их главное пожелание – озеленить территории вокруг, создать новые парковочные места. И одна смелая просьба – построить надземный переход.

Жителей Байдарской долины волнуют вопросы газификации, канализования, строительства дорог и тротуаров, увеличения автобусных остановок, а также ремонт ДК в селе Передовое и создание спорткомплекса в Орлином. Кроме того, они отметили, что в селах необходимо жильё для работающих там специалистов.

Пожелания о реконструкции дорог и освещения высказали жители Верхнесадового и СНТ «Горный». Последние еще выразили желание, чтобы власти провели реконструкцию трансформаторной подстанции. Один человек с улицы Гвардейской (в районе Мекензиевых гор) предложил построить надземный переход над железнодорожными путями.

Все обращения направлены на рассмотрение в Правительство и в постоянную комиссию по бюджету Заксобрания.