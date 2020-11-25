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Севастопольцы стали более ответственно относиться к выплате алиментов. По сравнению с 2019 годом, количество должников по выплатам снизилось с более чем двух тысяч до 1900. О позитивной динамике рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Севастополю Александр Мосеенков.

АЛЕКСАНДР МОСЕЕНКОВ, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Севастополю: «На сегодняшний день из этих 1900 доля судебных решений, где обеспечивается право взыскателя на получение алиментов, составляет 75%. Это очень хороший показатель. 75% из этих 1900 детей всё же получают алименты в том или ином размере».

При этом алименты выплачиваются как заявителям-женщинам, так и мужчинам. Вопреки общему мнению, эта практика довольно широко распространена в нашей стране, пояснил Александр Мосеенков.

АЛЕКСАНДР МОСЕЕНКОВ, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов: «Только у нас в Севастополе порядка… я даже точную цифру назову: 218 должников – это женщины. Взыскатели, в том числе являются папами, либо органами опеки».

Подробнее о том, какую работу ведут судебные приставы по взысканию алиментов, какие меры могут применяться к идейным неплательщикам и на какую поддержку можно рассчитывать, если должник скрывается от правоохранительных органов – смотрите в программе «Актуальное интервью».