Севастопольцы старше 65 лет не смогут оформить больничный для самоизоляции

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С 1 апреля работающие севастопольцы старше 65 лет не смогут удалённо оформлять листок нетрудоспособности по причине самоизоляции на период карантина. О принятии соответствующего решения в ходе оперативного штаба по коронавирусу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Пособия таким лицам назначал и платил Фонд социального страхования за свой счёт на основании листка нетрудоспособности, оформленного медицинской организацией с кодом 03 – карантин. С 1 апреля 2021 года такой больничный получить не получится – Правительство Российской Федерации признало его утратившим силу, постановление, которое утратило такую возможность».

Теперь листки нетрудоспособности оформляются в обычном режиме – только в случае, если человек уходит на самоизоляцию по причине подтвердившегося диагноза «COVID-19».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Либо он должен быть работодателем просто переведен на дистанционную работу, и тогда может находиться дома, либо должен выйти на место своего труда».

При этом для получения листка нетрудоспособности человеку будет необходимо самостоятельно обратиться к врачу, который предоставит ему соответствующий документ. Михаил Развожаев порекомендовал работодателям сохранить за работниками старше 65 лет право работать дистанционно, чтобы минимизировать риски заражения. Право оформить листок нетрудоспособности удаленно сохраняют беременные и лица с хроническими заболеваниями, влекущими тяжелое течение болезни в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Также дистанционно на сайт заходят, как и в обычном режиме, делают заявку на больничный лист, и больница его оформляет. Здесь ничего не меняется. Приказ действует».