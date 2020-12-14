Севастопольцы возмущены новой отделкой фасадов домов на Большой Морской

На Большой Морской продолжается капитальный ремонт фасадов зданий. Однако технологии, которые используют строители, вызывают вопросы и у экспертов, и у горожан. Домам №39, 40, 44 и 12, входящим в ансамбль центрального городского кольца Севастополя, подрядчик придал непривычный для белого города кремовый оттенок. И это при том, что большинство домов на Большой Морской облицованы знаменитым инкерманским камнем. В советское время для реставрации фасадов использовался механический способ очистки. Последний раз подобное восстановление происходило в честь 200-летия города. В основном же при необходимости освежить фасад – например, вокруг входа в магазин или у окон квартиры – рабочие нарушали эту технологию и просто укладывали несколько слоёв колорированной штукатурки поверх исторической отделки. Такая практика началась ещё в украинский период и продолжается последние годы.

Во время встречи в ноябре представитель подрядчика так описал технологию, по которой капитально ремонтируют ремонт дома №44 по Большой Морской.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации» (18 ноября 2020): «Дома интересные, несколько сложные. Стараемся восстановить архитектуру в том виде, в котором она была. То есть даже, возможно, где-то она и красивее будет выглядеть. Дома сначала зачищаются от краски, отбиваются там, где штукатурка отходит. Потом производится ремонт штукатурки, грунтовки, всевозможные, сверху декоративная штукатурка и окраска».

Представитель ФСКР в телефонном разговоре сообщил, что, по их сведениям, данный дом не был облицован инкерманским камнем, поэтому выбрана именно такая технология работы с фасадом. В свою очередь, заместитель директора компании-подрядчика в начале работ заверял: всё делается максимально бережно, как советовало руководство Фонда содействия капитальному ремонту.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации» (18 ноября 2020): «Цвет для Большой Морской подбирали специально. Руководство Фонда на этом акцентировало внимание. Цвет, который идет по проектам, он более желтый, насыщенный и, ясно, не подходит в реалиях центра города, к архитектуре. Поэтому выбирали индивидуально, убирали желтизну, чтобы он вписывался потом в ОКНы, которые находятся рядом».

Но, как выяснилось, на практике строители часто подгоняют оттенок цвета просто «на глаз».

АСЛАН ЕВЛОЕВ, бригадир строителей подрядчика:

«- Там же колированное привозят, готовое.

— А по оттенку, чтоб совпадало?

— По оттенку, чтоб совпадало – каждое ведро смотрим.

— А какой это преимущественно, кремовый получается цвет?

— Да, наверное. Я не знаю цвета, не разбираюсь».

Примечательно, что указанные дома по улице Большой Морской, представляющие историческую ценность, почему-то не вошли в региональный список объектов культурного наследия. Данный факт сыграл на руку подрядчику выполнения капремонта.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации» (18 ноября 2020): «Это дома, которые не вошли чудом в ОКН, скажем так. То есть, они построены в те же годы и представляют достаточную ценность и архитектурную ценность. Дом, например, по Большой Морской, 44 — он вообще 19-го века, 1896 года».

Дом, о котором идёт речь, принадлежал городскому голове Фёдору Николаевичу Еранцеву и был построен в 1880 годах. Еранцев – военный инженер, архитектор, автор памятников и мемориальных ансамблей, посвящённых первой обороне города, автор проекта разбивки Приморского бульвара, проектов таможни, женской гимназии и многих других общественных зданий, почётный мировой судья, учредитель Севастопольского Яхт-клуба. Его сын, Александр Фёдорович Еранцев, также занимал пост городского головы в 1916—1917 годах. Такую информацию предоставил телеканалу «НТС» заместитель председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин. Эксперт прокомментировал ситуацию с отсутствием защитного статуса у здания новостному порталу ForPost.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК: «Как этот дом мог отсутствовать в перечне ОКН – уму непостижимо. К сожалению, тут мы опоздали. Я уверен, что дом Еранцева облицован инкерманским известняком. Это следует и из статуса владельца и вообще из градостроительной практики в центре Севастополя 1880-х годов. Нынешний ремонт этого здания – это деньги на ветер, рано или поздно придётся его счищать, открывая оригинальный фасад».

Телеканал «НТС» также поинтересовался мнением горожан о цветной штукатурке домов в центре Севастополя.

Редакция телеканала «НТС» направила запрос в Севнаследие с просьбой сообщить, сколько ещё домов центрального городского кольца не числятся в списке объектов культурного наследия и, таким образом, могут серьёзно поменять свою историческую внешность.