Севастопольцы ужаснулись новому акту вандализма в центре города

Акты вандализма в памятных местах Севастополя продолжаются с пугающей частотой. На этот раз хулиганы добрались до обелиска «Городу-герою Севастополю» на мысе Хрустальном. Неизвестные изуродовали подпорные стены объекта культурного наследия. Снимками удручающе-неприятного состояния памятника севастопольцы поделились в соцсети «ВКонтакте», сообщает новостной портал «ForPost».

В комментариях к посту возмущённые горожане предлагали разные варианты наказания виновных — от ощутимых размеров штрафов до пожизненных общественных работ.

По словам председателя научно-методического совета при Севнаследии Григория Донца, все проблемы с памятником «Штык и парус» — от его бесхозности: в городе нет организации, готовой взять его на баланс. Кроме того, отметил Донец, проблема с содержанием ОКН всегда упирается в финансирование. Как только находится организация, готовая взять на баланс памятник в городе, Севнаследие начинает требовать с неё проводить работы, стоимость которых составляет миллионы рублей. Волевым решением назначить балансодержателя правительство не может, а добровольцев на эту роль днём с огнём не сыщешь, считает общественник.

«Получив на баланс «убитый» — а они у нас все практически такие — объект культурного наследия, его надо реставрировать; а чтобы реставрировать, надо получить акт государственной историко-культурной экспертизы, разработать проект, организовать конкурс и найти подрядчика, имеющего лицензию на работу с ОКН. А подрядчиков нет, потому что расходная часть очень большая», — пояснил Григорий Донец.

В этой ситуации с памятником мало чем может помочь и возглавляемый общественником совет при Севнаследии — в его компетенцию не входит рассмотрение подобных вопросов.

Напомним: ещё год назад журналисты неоднократно поднимали тему разрушении объекта культурного наследия. Тогда городское правительство увязывало сохранность памятника с самовольной постройкой, выросшей на мысе и перекрывшей вид на море, а глава города Михаил Развожаев настаивал на скорейшем начале работ по восстановлению монумента. Тем не менее по факту за год не наступило заметных изменений ни в сфере сохранности «Штыка и паруса», ни в отношении незаконной пристройки на крыше.