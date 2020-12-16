Севастопольцы заняли 2 место на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

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Севастопольские юноши и девушки заняли второе место на конкурсе России «Безопасное колесо». Наш отряд юных инспекторов дорожного движения представляли воспитанники школы №6: Полина Карасева, Мария Спиркина, Рамиль Байрамов и Максим Журавлёв. Конкуренцию им составляли коллективы из 84 регионов нашей страны. 

В финальном этапе ребятам предстояло проявить свои теоретические знания и навыки управления велосипедом. Примечательно, что с теорией наши школьники справились лучше всех. На завершающем этапе участники соревновались в индивидуальном фигурном вождении велосипеда на специальной площадке, оборудованной препятствиями. Их оценивала судейская коллегия из Москвы. 

Севастопольцы заняли 2 место на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

В течение года юных инспекторов движения обучал начальник организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю. Это, в частности, и позволило нашим ребятам показать столь достойный результат.

Севастопольцы заняли 2 место на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

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