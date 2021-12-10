Севастополе является лидером в РФ по коллективному иммунитету к COVID-19

Севастополь — лидер среди регионов НФ по коллективному иммунитету к COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову.

За сутки в Севастополе коронавирус выявлен у 169 человек Коллективный иммунитет в Севастополе составляет 83,7%. Еще в шести регионах России уровень коллективного иммунитета превышает 72%. К ним относятся: Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва.

В сообщении добавили, что в 12 регионах страны отмечается улучшение ситуации.