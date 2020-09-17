Севастополец Артём Фокин может представить Россию на «Детском Евровидении». Мальчик вышел в финал российского этапа детского песенного конкурса. Об этом сообщает интернет-портал ForPost. Финалист телешоу «Первого канала» «Голос. Дети-7» – в списке одиннадцати финалистов, которые попали в завершающую стадию отбора восемнадцатого международного конкурса. Всего кандидатов было около сотни. Чтобы победить, мальчику нужна поддержка земляков.

«Я финалист национального отбора «Детского Евровидения». И для меня будет огромной честью представлять нашу необъятную Россию на международном уровне».

Победителя определят по результатам зрительского голосования и решения жюри.

Электронное голосование открыто до полуночи 24 сентября. Поддержать мальчика и проголосовать за него можно в интернете через аккаунты «ВКонтакте», «Одноклассники», «mail.ru» и «Яндекс».

Восемнадцатый международный конкурс песни «Детское Евровидение» состоится в формате телемоста. В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Прямая трансляция «Детского Евровидения – 2020» состоится 29 ноября в 18 часов в эфире телеканала «Карусель».