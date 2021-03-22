Севастополец должен более миллиона рублей за нарушения ПДД

На севастопольце числится 542 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму 1,1 млн рублей, передает пресс-служба МВД по региону.

В Крыму с начала года нарушителей ПДД оштрафовали на 350 млн рублей В сообщении сказано, что правоохранители арестовали автомобиль неплательщика штрафов. Так, сотрудники ДПС приехали по месту регистрации водителя, обнаружили там его автомобиль и эвакуировали его на спецстоянку.

«По закону мужчина должен оплатить все штрафы в течение десяти дней, либо его автомобиль выставят на государственный аукцион», — уточняется в сообщении.