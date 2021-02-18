Севастополец избил черенком от лопаты пожилую женщину

Правоохранители задержали в Севастополе 44-летнего мужчину, который избил пожилую женщину. У пострадавшей он снимал комнату в квартире, передает пресс-служба Управления МВД по городу.

После драки и стрельбы в поликлинике Феодосии возбуждено дело Инцидент произошел после совместного застолья во время ссоры между квартирантом и хозяйкой.

«Мужчина, схватив черенок от лопаты, начал угрожать женщине, а затем он нанес пострадавшей несколько ударов и скрылся. Полученные травмы заставили потерпевшую обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся в полицию», — заключили в пресс-службе.